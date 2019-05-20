كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عقب تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة.. مصرع عنصر شديد الخطورة وإصابة آخر بـ"السحر والجمال" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شن قطاع الأمن العام وبالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارات البحث الجنائي بأمن الشرقية والإسماعيلية والقليوبية مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن وقطاع الأمن المركزي، بمختلف محافظات الجمهورية وعلى امتداد أرجائها، حملة على منطقة السحر والجمال.

وتمكنت مجموعات العمل من رصد نشاط بعض العناصر شديدة الخطورة القائمة على الاتجار بمخدر الهيروين وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص بالظهير الصحراوي بمنطقة أم قمر على بعد 12 كم من طريق (القاهرة/الإسماعيلية) الصحراوي دائرة مركز شرطة فايد.

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية لاستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارتي البحث الجنائي بمديريتي أمن الإسماعيلية والشرقية، مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي.

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ولدى إستشعارهم للقوات بادروا بإطلاق النيران على القوات التي بادلتهم بالمثل، وأسفر ذلك عن مصرع أحدهم (سن 32 عاطل، ومقيم الحسنة بشمال سيناء، سبق اتهامه في قضية "قتل") وإصابة آخر (سن 21 ، عاطل، مقيم المغارة بشمال سيناء) .

وعُثر بجوار جثة الأول على (بندقية آلية -2 خزينة -18 طلقة من ذات العيار- 250 جم هيروين- دراجة نارية بدون لوحات معدنية - 3 هواتف محمولة- ميزان حساس- 52600 جنيه) وبحوزة الثانى (بندقية آلية - خزينة -14 طلقة من ذات العيار- 500 جم هيروين - 3 قطع من مخدر الأفيون- 2 هاتف محمول-25700 جنيه - خاتم ذهب - ميزان حساس- دراجة نارية بدون لوحات معدنية) .

وتم نقل المصاب للمستشفى تحت الحراسة اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات، وجار الاستمرار فى بذل المزيد من الجهود لاستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقي العناصر الإجرامية.