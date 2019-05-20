كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عودة السياسي الكونغولي البارز مويس كاتومبي من المنفى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل مويس كاتومبي، رجل الأعمال والسياسي الكونغولي البارز، الذي قال إنه يخشى على حياته في ظل نظام الرئيس السابق جوزيف كابيلا، اليوم الاثنين، إلى مسقط رأسه لوبومباشي، بعد ثلاث سنوات في المنفى السياسي، حيث خرج من طائرته الخاصة مرتدية ملابس بيضاء.

وكان "كاتومبي"، قد حكم عليه غيابيًا بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة الاحتيال العقاري التي قال، إنها كانت لها دوافع سياسية. في وقت ما اتهم الحكومة بمحاولة تسميمه، وهو ادعاء نفته.

مُنع "كاتومبي" من المشاركة في الانتخابات الرئاسية ليحل محل "كابيلا" في أواخر العام الماضي.

وفي نهاية المطاف، فاز مرشح المعارضة فيليكس تشيسكيدي بالانتخابات، وفقًا للنتائج الرسمية، وبدأ المنفيون السياسيون الآخرون في العودة بعد رحيل كابيلا.