كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبير سياسي: "أردوغان" مسكون بفوبيا انقلاب عسكري يطيح به والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور بشير عبد الفتاح، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مسكون الفعل بفوبيا الانقلاب، واحتمال تكرار انقلاب عسكري يطيح به في ظل اتساع دائرة المعارضة الشديدة له.

وأضاف "عبد الفتاح"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن "أردوغان" يتمتع بحالة من الهلع من كل من يتمتع بشعبية؛ لتطلعه للبقاء في السلطة لأطول فترة ممكنة، ويتصور أن كل من يحظى بشعبية يمكن أن تتحول لثقل سياسي تهدد بقاءه في السلطة وطموحاته، وهذا من علامات تأكل الثقة النفس.

وتابع، أنني بدأت ألمس طي صفحة "أردوغان" في السياسة التركية.

