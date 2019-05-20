كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الفلسطيني في زيارة رسمية لقطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتوجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الاثنين، إلى العاصمة القطرية الدوحة.

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وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا" إن: "الرئيس عباس سيصل إلى قطر في زيارة عمل". وأضافت أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، سيستقبل عباس غدا الثلاثاء في الديوان الأميري.

من جهته، أشار سفير فلسطين لدى الدوحة منير غنام، إلى أن عباس سيبحث مع تميم، "تنسيق المواقف المشتركة في ظل التحديات والمشاريع المشبوهة التي تواجهها قضيتنا".