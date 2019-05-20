كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدء إعادة محاكمة بحق المشتبه بهم من "شرطة الشريعة" في ألمانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات في ألمانيا، أنه تم محاكمة سبعة رجال متهمين بالتظاهر بأنهم "شرطة الشريعة"، للمرة الثانية، بتهمة انتهاك قواعد ارتداء الزي الرسمي.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، أن المتهمين، الذين تتراوح أعمارهم بين 27 و 37 عامًا، قد وُجهت إليهم التهم في محاكمة ثانية في فوبرتال، اليوم الاثنين.

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وخرجت المجموعة إلى شوارع فوبرتال في العام 2014، بسترات برتقالية تحمل عبارة "شرطة الشريعة"، ووزعت منشورات تعلن أن المنطقة "منطقة خاضعة للشريعة الإسلامية" حيث تم حظر الكحول والموسيقى والمواد الإباحية.

ويُزعم أن خمسة منهم كانوا جزءًا من الدورية التي نصبت نفسها والملحقات الأخرى.

وتم تبرئتهم في العام 2016 عندما وجد القضاة، أنه لا يمكن تصنيف السترات كزي موحد ولم يتم تخويفهم. أمرت محكمة فيدرالية بإعادة المحاكمة.