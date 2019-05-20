كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اعتقال 249 على خلفية التحقيق في الغش في امتحانات توظيف بتركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت السلطات في تركيا أوامر اعتقال لـ 249 شخصًا كجزء من تحقيق في الغش المزعوم أثناء الامتحانات لتوظيف موظفين في وزارة الخارجية التركية بين عامي 2010 و 2013.

وقال مكتب المدعي العام في أنقرة، إن 91 من المشتبه بهم احتجزوا اليوم الاثنين.

ويُعتقد أن المشتبه بهم لهم صلات بالشبكة التي يقودها رجل الدين المسلم في الولايات المتحدة، فتح الله جولن، والمتهم بتدبير محاولة انقلاب فاشلة في العام 2016. وينفي "جولن" هذا الاتهام.

وترى السلطات، أن شبكة "جولن"، المحظورة، ساعدت الأتباع على التسلل إلى وظائف الخدمة المدنية الرئيسية من خلال الغش وغيره من الوسائل.