كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سياسي تركي: 90% من مؤسسي "العدالة والتنمية" غادروه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجَّه السياسي التركي البارز، تمل كاراملا أوغلو، رئيس حزب "السعادة"، النقد لحزب "العدالة والتنمية" الذي يرأسه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من خلال مقطع فيديو على حساب حزب "السعادة" التركي على "تويتر"، وتم تداوله على نطاق واسع.

يقول كاراملا أوغلو في مقطع الفيديو: "عندما نظرت إلى حزب العدالة والتنمية، اتضح لي أن 90% من الأصدقاء الذين أسسوا الحزب غادروه، معللين بنفس الأسباب التي ذكرتها.. يقولون: لم يتبق عدالة، ولا مكان للمشورة، ولم تعد الأولوية للكفاءات، والاختلاف في وجهات النظر غير مرحب بها.. لقد وصلوا لدرجة إباحة الفساد..".

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وأضاف: "أتساءل، يا هذا! كيف يخرج رئيس بلدية أحد المقاطعات التابعة لحزب سياسي، ويقول صراحة: سأحمي اللص.. في هذه الحالة يجب أن يتم طرد هذا الشخص على الفور، لأنه يجب عليك ألا تأوي اللصوص. ولذلك حزب العدالة والتنمية في وضع سيئ للغاية. ولا يعلمون كيف سيخرجون من هذا المأزق".

وقال: "عبارة "سأحمي اللص"، أي بن علي يلدرم، قالها محمد علي، رئيس بلدية مقاطعة تشامليايلا، في مدينة مرسين جنوب تركيا، والتابعة لحزب العدالة والتنمية.. إن أمامنا خيارين، إما أن نقف بصف مرشح خونة الدولة (في إشارة إلى أكرم إمام أغلو)، أو أن نقف بجانب مرشحنا، (في إشارة إلى بن علي يلدرم)، الذي يُقال عنه إنه لص. وأنا أقول يا أصدقائي عوضاً عن الوقوف بجانب خونة الدولة، يجب أن نقف بجانب اللص الذي نعرفه جيداً. وفي حال خسرنا، معاذ الله، سندفع ثمناً باهظاً، ولن نتمكن من دفعه".