بعد ساعات من الحادث.. الأمن يلقي القبض على المشتبه في قتله صديقه في القصر الكبير

تمكنت المصالح الأمنية، ليلة الأحد/ الاثنين، في القصر الكبير، من توقيف المشتبه في ارتكابه لجريمة قتل صديقه بالسلاح الأبيض في حي السلام بدوار سيدي عبد الله.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن المشتبه فيه، تم توقيفه وسط المدينة من قبل العناصر الأمنية، التي ترصدت له بعد تحديد هويته.

وتعود فصول هذه القضية إلى، أمس الأحد، عندما دخل الضحية في مشادة كلامية مع غريمه، قبل أن يتحول الأمر إلى عراك بالأيادي، حيث أشهر المشتبه فيه سلاحه الأبيض في وجه الهالك، وسدد له طعنات لاذعة على مستوى القلب، أدت إلى وفاته على الفور.