التتويجات تطرق باب لاعبي الأسود توالياً قبل “كان2019”

تمكن الدولي المغربي، يونس بلهندة، من التتويج رفقة فريقه غلطة سراي بلقب الدوري التركي الممتاز، للموسم الثاني توالياً، وذلك عقب مباراة الأسبوع 33 من المنافسات المحلية.

بلهندة انضم بذلك إلى قائمة اللاعبين المغاربة الذين أنهوا موسم 2019-2018 بإحدى الألقاب، قبل الالتحاق رسمياً بمغامرة نهائيات كأس أمم إفريقيا مع المجموعة والتي ستنطلق بداية من 21 يونيو المقبل وإلى غاية 19 يوليوز.

وسبق لكل من المهدي بنعطية، من صفوف الدحيل القطري، والثنائي عبد الرزاق حمد الله، ونور الدين أمرابط، لاعبا النصر الرياضي السعودي، وحكيم زياش ونصير المزراوي، تحقيق ألقاب محلية، خلال الأسبوع الأخير.

يٌشار، إلى أن هيرفي رونار، مدرب المنتخب الوطني المغربي، لم يكشف بعد عن قائمته النهائية لكأس أمم إفريقيا، والتي وضعت القرعة المجموعة في مجموعة تضم كلاً من جنوب إفريقيا، ثم ناميبيا، ومنتخب الكوت ديفوار.