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استيقظت ساكنة حي تاسيلا في مدينة الدشيرة الجهادية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، على واقعة احتراق حافلة لنقل المسافرين، في مشهد مروع بعث الهلع في نفوس الركاب والحارضين.
وعلم “اليوم24″، أن حادث احتراق الحافلة وقع على مستوى الشارع الرئيس لحي تاسيلا الصناعي التابع لنفوذ مدينة الدشيرة الجهادية، وذلك بعدما كانت قادمة من تارودانت في اتجاه الدار البيضاء قبل أن تندلع النيران في أجزائها، مما أدى إلى مغادرة السائق ومعه جميع الركاب للحافلة والهروب إلى مكان آمن للنجاة بحياتهم.
وفور علما بالحادث، انتقلت المصالح الأمنية ومصالح الوقاية المدنية إلى عين المكان وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده، فيما تم تحقيق لمعرفة أسباب وملابسات الحريق.
كانت هذه تفاصيل خبر مرعب…النيران تشتعل في حافلة لنقل المسافرين في أكادير وتحولها إلى رماد- صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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