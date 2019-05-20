وفاة الطيب بن الشيخ وزير الصحة الأسبق

توفي ليلة أمس الأحد، وزير الصحة الأسبق ورئيس المجموعة الحضرية لمكناس سابقا، التجمعي الطيب بن الشيخ.
ومباشرة بعد إعلان وفاته، سارع حزب التجمع الوطني للأحرار، على لسان رئيسه عزيز أخنوش، لإعلان خبر الوفاة وبعث تعزية لذويه، باسم الحزب وأعضائه.
يشار إلى أن بن الشيخ، شغل مناصب كاتب الدولة لدى الوزير الأول مكلفا بالتخطيط والتنمية الجهوية في حكومة أحمد عصمان بين سنتي 1977 و1979، وحمل نفس المنصب في حكومة 1979، ثم نصب وزيرا منتدبا لدى الوزير الأول مكلفا بالتخطيط والتنمية الاقتصادية في حكومة 1983، ووزيرا للصحة العمومية سنة 1985.
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