ريال مدريد يٌعلن عن أول قرار لزيدان بخصوص كروس

أعلن نادي ريال مدريد، صباح اليوم الإثنين، رسميًا وصوله إلى اتفاق لتمديد عقد اللاعب توني كروس، حيث سيقام مؤتمر صحفي من أجل الكشف عن تفاصيل صفقة تجديد واحد من اللاعبين المهمين بترسانة زين الدين زيدان.

وحسب النادي الملكي فأن كروس، سيواصل مشواره مع المجموعة إلى غاية يونيو 2023، بعد أن راجت أخبار في الفترة الأخيرة عن وصول عروض من “البريمر ليغ” للاعب الألماني.

كروس الذي خاض منذ بداية الموسم الكروي الجاري 43 مباراة بقميص “الميرينغي”، يعد من بين الأسماء الكروية التي أقنعت زيدان حتى بعد عوته، عكس لاعبين شكلوا الدعامة الأساسية للمجموعة إلا أن المدرب قرر وضعهم خارج مفكرتهم، على رأسهم غاريث بيل، والحارس كيلور نافاس، واخرين.