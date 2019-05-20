ريال مدريد يحسم مصير لاعبه كروس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن فريق ريال مدريد الإسباني عن قراره بخصوص مستقبل لاعبه الألماني، توني كروس، بعد التقارير التي وردت مؤخرا حول إمكانية رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكر ريال مدريد عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، أن النادي اتفق مع توني كروس، على تمديد عقده، ليظل بقميص النادي الملكي حتى 30 حزيران/يونيو من عام 2023.

ومن المقرر أن يظهر كروس في إستاد سانتياغو بيرنابيو، ظهر اليوم، في مؤتمر صحفي أمام وسائل الإعلام.

وشارك كروس في 43 مباراة مع الفريق الأبيض خلال الموسم الحالي، تمكن خلالها من تسجيل هدف واحد، وصناعة 6 أهداف.

وتوج لاعب الوسط الألماني مع ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني مرة واحدة، ودوري أبطال أوروبا (3 مرات)، وكأس السوبر الإسباني (مرة)، وكأس العالم للأندية (4 مرات)، وكأس السوبر الأوروبي (3 مرات).