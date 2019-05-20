خلال التصعيد الأخير: المقاومة كادت أن تسقط طائرة "أباتشي"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشفت مصادر فلسطينية في قطاع غزة المحاصر، اليوم الإثنين، أن مجموعة من المقاومين كانوا يستعدون لإسقاط طائرة "أباتشي" إسرائيلية على حدود قطاع غزة الشرقية، خلال التصعيد الأخير الذي انتهى فجر 6 أيار/مايو الجاري.

ونقل موقع صحيفة القدس عن مصادر من المقاومة في قطاع غزة، قولها إن مقاومين كانوا يستعدّون لإطلاق صاروخ تجاه طائرة "أباتشي" للسلاح الحربي الإسرائيلي، كانت تقف على الحدود الشرقية لمنطقة مدينة غزة خلال جولة التصعيد الأخير.

وأضافت الصحيفة أن مقاومين حاولوا استخدام صاروخ "سام" لإطلاقه تجاه طائرة "أباتشي" كانت تقف داخل حدود كيبوتس "ناحل عوز" شرق غزة، وتحديدا قبالة حي الشجاعية، إلا أن طائرة استطلاع إسرائيلية باغتتهم وأطلقت صاروخا تجاههم.

ووفقا للمصادر، فإن العملية كانت ستتحقق لولا تدخل طائرة استطلاع إسرائيلية في اللحظات الأخيرة ما أدى لاستهداف المقاومين.

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وذكرت المصادر أن العملية تم إصدار أوامر بتنفيذها بعد أن لجأت إسرائيل لقصف عدة مبان سكنية مدنية للمواطنين وفي إطار قوة الردع.

ودمر الاحتلال الإسرائيلي، عشرات المنازل والمنشآت في قطاع غزة، خلال جولة التصعيد الأخيرة التي توقفت بجهود أممية ومصرية وقطرية، وذلك عقب استشهاد 27 فلسطينيا ومقتل 4 إسرائيليين.