3 إصابات بأم الفحم وإصابة برهط في جريمتي إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب 4 أشخاص في جريمتي إطلاق نار في مدينتي أم الفحم ورهط، اليوم الإثنين.
وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن 3 أشخاص تعرضوا لعيارات نارية في منطقة حي النسور بأم الفحم، ووصفت إصاباتهم بأنها طفيفة، وهي في الأقسام السفلية من أجسادهم.
ونقل المصابون إلى مستشفى "مئير" في مدينة "كفار سابا" لاستكمال العلاج.
كما عُثر على سيارة أضرمت النيران بها، بعد ظهر اليوم، قرب ملعب عين النبي بأم الفحم.
وفي رهط، تعرض شخص لجريمة إطلاق نار ووصفت إصابته بأنها طفيفة، وجرى نقله لمستشفى "سوروكا" في بئر السبع لتلقي العلاج. وفتحت الشرطة ملفين للتحقيق في ملابسات الجريمتين.
يذكر أن شخصا أصيب كذلك، اليوم، في جريمة إطلاق نار بقرية الرينة.
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