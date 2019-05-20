الأمن المصري يقتل 12 شخصا بحجة أنهم منتمون لـ"حسم"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الإثنين، مقتل 12 شخصا، قالت إنهم منتمون لحركة "حسم" التي تعتبرها مصر وواشنطن "إرهابية بذريعة أنها الجناح المسلح لجماعة الإخوان المسلمين.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إنه عقب تبادل إطلاق نار أثناء مداهمة شقة بمدينة 6 أكتوبر تضم عناصر من تلك الحركة قتل 7 منهم.

وأضافت أنه تم مداهمة شقة أخرى بمدينة الشروق يوجد بها عناصر تتبع تلك الحركة وتم تبادل إطلاق نار أسفر عن مصرع 5 منهم.

ولم يتسن التأكد من رواية الداخلية من مصادر مستقلة، غير أن مراكز حقوقية محلية ودولية عادة ما تتهم الأجهزة الأمنية باعتيادها "تصفية معارضين عزل" عند القبض عليهم، وهو ما تنفيه تلك الأجهزة عادة وتعتبره أكاذيب.

ولم تعلن الداخلية أسماء القتلى، غير أن الحادث يأتي بعد ساعات من هجوم استهدف حافلة سياحية في منطقة الأهرامات غربي القاهرة، وأدانته جماعة الإخوان ووصفته بـ"الإرهابي"، وفق بيان صادر، أمس الأحد، عنها.

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وأعلنت الداخلية المصرية، عن "تفجير جسم غريب أدى إلى تهشم زجاج حافلة يستقلها 25 فردا من جنوب إفريقيا".

فيما نقل إعلام محلي عن مصدر طبي أن التفجير أسفر عن سقوط 10 جرحى على الأقل، دون وقوع قتلى، ولم تعلن أي جهة حتى الساعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

واستهدف تفجير مماثل في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، حافلة سياحية قرب منطقة الأهرامات، وقالت وزارة الداخلية إنه ناجم عن عبوة بدائية الصنع كانت مخبأة أثناء مرور الحافلة، ما نتج عنه 4 قتلى، بينهم 3 سياح.

وفي أكثر من مناسبة عبر بيانات وتصريحات رسمية، أكدت جماعة الإخوان المسلمين رفضها للعنف، وتبرأت من حركة "حسم" التي ظهرت في 2016، وتبنت عدة عمليات مسلحة، مستهدفة قضاة ومسؤولين أمنيين وعسكريين في البلاد.