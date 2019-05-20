د. نزار وشاحي يقدم نصائح حول صوم الأطفال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يتردد بعض الأهالي في السماح أو منع أطفالهم من الصيام بسبب الخوف على صحتهم، حيث نرى بعض الأهالي الذين يحثون أطفالهم على الصوم إيمانا بأهمية تذويت فريضة الصوم عند الأبناء من الصغر، بينما يرفض البعض صيام أطفالهم خوفا على صحتهم.

والتقى "عرب 48" المختص في طب الأطفال، د. نزار وشاحي، من مدينة عكا للحديث حول صيام الأطفال.

"عرب 48": متى يمنع الأطفال عن الصيام؟

د. وشاحي: هناك حالات خاصة يمنع فيها صيام الأطفال منعا باتا، وهي متعلقة بحالتهم الصحية مثل الأطفال الذين يعانون من أمراض مزمنة، أمراض الكلى والالتهابات المتكررة للكلى نظرا لحاجتها للسوائل الكافية. وأمراض مثل فقر الدم، أمراض الدم المزمنة مثل التلاسيميا وفقر الدم المنجلي وبعض أمراض الدم الأخرى. والذين يعانون من (ftt) وهو النمو الذهني والجسدي البطيء للطفل، أمراض القلب التي تحتاج إلى علاج بانتظام، السكري لأنه يكون في سن الطفولة ناتجا عن نقص مادة الإنسولين وبالتالي يحتاج الطفل لوجبات متكررة خوفا من نقص السكر أو ارتفاعه. أمراض أخرى يحددها الطبيب كالأمراض الحادة المفاجئة التي تحتاج إلى علاجات خاصة وكمية سوائل كافية للجسم، وأؤكد بأنه يُمنع صيام الأطفال دون سن السابعة منعا باتا، صيام الطفل في الصيف في هذه السن (5-6 سنوات) لأننا بذلك نحرم الطفل من حاجاته اليومية من التغذية والسوائل والفيتامينات، مما يسبب للطفل إجهادا شديدا يؤثر في نموه الجسدي.

"عرب 48": ما هي النصائح لأهالي الأطفال الذين يصومون؟

د. وشاحي: أنصح بتوجه الأهل للطبيب الخاص بطفلهم قبل بدء الصيام. من المهم استشارة الطبيب قبل اتخاذ قرار الصوم عند الأطفال، وبدوره يقوم الطبيب بتقديم توصيات حول إذا بإمكان الطفل الصيام أم لا. مراقبة أطفالهم خلال فترة الصوم من حيث وضعهم الصحي، هل يشعرون بإرهاق كبير وغثيان أم أن وضع الطفل جيد؟ وعند شعورهم بأن طفلهم بوضع صحي غير جيد يجب على الأهل إيقاف الصوم عند الطفل. من المهم كذلك تنوع الأطعمة في وجبة الإفطار بحيث تشمل الخضروات الغنية بالفيتامينات وتعويض السوائل التي خسرها جسم الطفل، الابتعاد عن المشروبات غير الطبيعية، والاعتماد على تناول العصائر الطبيعية، كذلك تجنب الحلويات والسكريات وتعويض الجسم بسكر طبيعي من الفواكه، والإقلال من المخللات والأغذية الغنية بالدهون والحلويات في وجبة السحور، لأنها تزيد من إحساس الطفل بالعطش في الصيام. ويرجع ذلك إلى أن عملية الهضم لأي نوعية من الدهون تتطلب كميات زائدة من الماء لتمثيلها. وفيما يخص وجبة السحور يسمح بتأخيرها حتى تكون قريبة من توقيت بدء الصيام ومهم جدا أن تشمل منتوجات الألبان والحليب لتعوض جسم الطفل بالكالسيوم. أنصح الأهل أخيرا بتنظيم ساعات النوم والراحة لأطفالهم، وفي ساعات النهار عدم بذل الأطفال جهدا جسمانيا شاقا، ومفضل اختيار الوقت والمكان المناسب للعب الأطفال.

"عرب 48": متى يجب على الأهل أن يوقفوا أطفالهم عن مواصلة الصيام؟

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د. وشاحي: إن الأطفال الذين يتعرضون لأمراض يومية مثل السعال، الإسهال أو تعب وإرهاق، درجة حرارة مرتفعة يجب عليهم عدم الصيام، لأنهم قد يكونوا عرضة للجفاف بنسبة عالية بسبب نقص السوائل، لهذا على الأهل منعهم من الصوم، ومن المهم جدا متابعة الأطفال ومراقبتهم بشكل دائم خلال ساعات الصيام.

د. نزار وشاحي (تصوير "عرب 48")

"عرب 48": هل الصوم يؤثر على نمو الطفل؟

د. وشاحي: إذا كان صوم الطفل بحسب استشارة طبيب ووفقا للشروط الأساسية من حيث اتباع نظام تغذية صحي في وجبات الإفطار والسحور، والطفل معافى ولا يعاني من مشاكل صحية فإن الصوم لن يعرقل نموه، وأكرر أهمية متابعة صيام الطفل من قبل الأهل طيلة النهار، وعلى الأهل استشارة الطبيب، ذلك أن اتباع نهج تغذية صحية لدى الطفل يساعد على نموه بشكل جيد.

"عرب 48": ماذا عن التغذية السليمة عن الأطفال في رمضان؟

د. وشاحي: إن التغذية السليمة عند الأطفال هي عنصر أساسي لنموهم الجسدي، العاطفي، الاجتماعي، ولهذا يجب اتباع نظام تغذية سليم في رمضان خاصة وباقي الأشهر عامة ليكون لديهم التطور والنمو الجيد. هناك ضرورة لتجنب الأطفال الإفراط في تناول الطعام والشراب حتى لا يفقد الصيام حكمته وهدفه إذ أن الإفراط في تناول الطعام يؤدي إلى الإصابة بالسمنة وبأمراض الجهاز الهضمي ومضاعفات السمنة الكثيرة.

"عرب 48": رسالة لأهالي الأطفال الصائمين؟

إن صوم الأطفال هو مسؤولية على عاتق الأهل، وأمر طبيعي أن يشغل بالهم موضوع صوم أطفالهم ولذلك أتمنى اتباع النصائح من قبل طبيب الأطفال قبل صيام الأطفال وخلال الصيام، وكل عام وأنتم بخير، وجميع أطفالنا بألف خير، نأمل أن يكون شهر خير وبركة على الجميع.