وزير قطري: لم نتلق أي دعوة لحضور "قمتي" مكة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية القطرية، سلطان المريخي، أن قطر لم تتلق أي دعوة لحضور القمتين العربية والخليجية الطارئتين.

وأضاف في تصريح صحفي، مساء الأحد، "قطر التي لا تزال معزولة من جيرانها الخليجيين، لم تتلق دعوة لحضور القمتين الخليجية والعربية الطارئتين"، واللتين دعت إليهما المملكة العربية السعودية لبحث التطورات الأخيرة في المنطقة.

وتطرق لتصريحات وزير الشؤون الخراجية السعودي، عادل الجبير الأخيرة قائلا عنها إنها "عبارة عن أسطوانة مشروخة يكررها في كل لقاء أو مؤتمر صحافي منذ بدء الحصار ولم يقدموا أي دليل عليها".

وأشار المريخي أن "ترامب قال إنه لا يريد الحرب، ولا أعتقد أن إيران تريد الحرب أو عدم استقرار في المنطقة".

واتهم الجبير في مؤتمر صحافي، قطر، بـ"دعم الإرهاب والإساءة لمجلس التعاون الخليجي".

من جهتها أعربت متحدثة الخارجية القطرية، لولوة الخاطر في بيان، عن استغرابها لتلك الاتهامات.

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وقالت إن "فحوى تصريحات الجبير كانت من المفارقات المؤسفة، حيث بدأ حديثه بضرورة لم الشمل وتوحيد الرؤى والصف العربي والخليجي، ثم هاجم قطر"، متسائلة "كيف يستقيم الأمران؟".

وأضافت أن الوزير السعودي "نسي أو تناسى أن السياسات التي تمارسها الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) التي تفرض حصارا على قطر منذ أكثر من سنتين هي السياسات التي مزقت الشمل الخليجي".

كما اتهمت خاطر، الدول الأربع بأنها "أحدثت شرخا في العمل العربي والخليجي المشترك، وتمارس ضغوطا لا على دولة قطر فقط بل على عدد من الدول العربية".

‎وفي حزيران/ يونيو 2017، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية" بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.