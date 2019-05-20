الزراعة: حرق مخلفات الحقول ببعض المحافظات قضية علمية وليست تخريب

واضافت الوزارة ان "هذه الممارسات الزراعية لا تدخل ضمن اطار التخريب او الاضرار بالاقتصاد الوطني الزراعي او الامن الغذائي وانما ممارسة تستند الى جوانب علمية ، حيث يتم جمع هذه المخلفات بعد حرقها للاستفادة منها تغذويا للمحصول الاخر وهو الرز".
ودعت الوزارة "الجميع للتعاون معها وعدم إيجاد ارضية للشائعات التي تهدف لزعزعة ثقة المواطن بالمؤسسة المسؤولة عن أمنه الغذائي".
وشهدت عدد من المحافظات العراقية مؤخرا اندلاع حرائق كبيرة في مزارع للحنطة والشعير، ما ادى الى الحاق اضرار مادية، فيما اعتبرها البعض ان هذه الحملة ممنهجة تستهدف الاقتصاد العراقي.
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