الزراعة: حرق مخلفات الحقول ببعض المحافظات قضية علمية وليست تخريب

وقال الوزارة في بيان لها تلقت الخليج 365 نسخة منه ان "حرق مخلفات حقول الحنطة في محافظات ( النجف الاشرف ، الديوانية ، ديالى ) بعد الحصاد هو للاستفادة من هذه المخلفات لاحتوائها على العناصر المعدنية، والتي تعتبر مغذيات للتربة لذا يتم حرق متبقيات الحصاد داخل الحقول لتكون مفيدة لنمو محصول الشلب، وتحسين صفاته النوعية".واضافت الوزارة ان "هذه الممارسات الزراعية لا تدخل ضمن اطار التخريب او الاضرار بالاقتصاد الوطني الزراعي او الامن الغذائي وانما ممارسة تستند الى جوانب علمية ، حيث يتم جمع هذه المخلفات بعد حرقها للاستفادة منها تغذويا للمحصول الاخر وهو الرز".

ودعت الوزارة "الجميع للتعاون معها وعدم إيجاد ارضية للشائعات التي تهدف لزعزعة ثقة المواطن بالمؤسسة المسؤولة عن أمنه الغذائي".

وشهدت عدد من المحافظات العراقية مؤخرا اندلاع حرائق كبيرة في مزارع للحنطة والشعير، ما ادى الى الحاق اضرار مادية، فيما اعتبرها البعض ان هذه الحملة ممنهجة تستهدف الاقتصاد العراقي.

