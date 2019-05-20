الذهب قرب أقل مستوى في أسبوعين وسط قوة الدولار

هذا وانخفض المعدن الأصفر إلى أقل مستوى في أسبوعين عند 1274.51 دولار للأونصة بعد أن أظهرت بيانات أمريكية أن معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة قفزت لأعلى مستوى في 15 عاما في أوائل مايو أيار وسط تصاعد للثقة بشأن آفاق الاقتصاد.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.3 بالمئة إلى 14.44 دولار، وكانت سجلت أقل مستوى فيما يزيد على خمسة أشهر عند 14.35 دولار في الجلسة السابقة.
وزاد البلاتين 1.1 بالمئة إلى 822.55 دولار للأونصة بعدما نزل في الجلسة السابق إلى 812.50 دولار، وهو أقل مستوى له منذ الحادي عشر من مارس آذار.
وارتفع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1316.65 دولار للأونصة، فيما انخفض المعدن المستخدم في أنظمة عوادم السيارات نحو 19 بالمئة من أعلي مستوى له على الإطلاق الذي سجله في مارس آذار عند 1620.53 دولار
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