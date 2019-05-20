اخبار العالم

الذهب قرب أقل مستوى في أسبوعين وسط قوة الدولار

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
ولم يطرأ تغير يذكر على السعر الفروي للذهب عند 1276.55 دولار للأونصة، وارتفع الدولار في التعاملات الأمريكية الآجلة إلى 1276.20 دولار للأونصة.
هذا وانخفض المعدن الأصفر إلى أقل مستوى في أسبوعين عند 1274.51 دولار للأونصة بعد أن أظهرت بيانات أمريكية أن معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة قفزت لأعلى مستوى في 15 عاما في أوائل مايو أيار وسط تصاعد للثقة بشأن آفاق الاقتصاد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.3 بالمئة إلى 14.44 دولار، وكانت سجلت أقل مستوى فيما يزيد على خمسة أشهر عند 14.35 دولار في الجلسة السابقة.

وزاد البلاتين 1.1 بالمئة إلى 822.55 دولار للأونصة بعدما نزل في الجلسة السابق إلى 812.50 دولار، وهو أقل مستوى له منذ الحادي عشر من مارس آذار.

وارتفع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1316.65 دولار للأونصة، فيما انخفض المعدن المستخدم في أنظمة عوادم السيارات نحو 19 بالمئة من أعلي مستوى له على الإطلاق الذي سجله في مارس آذار عند 1620.53 دولار

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الذهب قرب أقل مستوى في أسبوعين وسط قوة الدولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا