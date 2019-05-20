البنك المركزي يطلق برنامج التمويل الإسلامي المجمّع

وقال البنك في بيان له تلقت الخليج 365 نسخة منه ان البرنامج يهدف إلى خلق شراكة منتظمة، في عملية التمويل والاستثمار، بين المصارف التقليدية والإسلامية من جهة والقطاعين العام والخاص من جهة أخرى، على أن يجري هذا الاستثمار تحت مظلة معيار (24) الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)".واضاف البنك أن "البرنامج يدفع المصارف التقليدية والإسلامية إلى الاشتراك في تمويل مشاريع ذات أهمية وطنية وفق العقود المتوافقة مع الشريعة الإسلامية كعقود المشاركة المنتهية بالتمليك وعقود الاستصناع والاستصناع الموازي وعقود الاجارة المنتهية بالتمليك".

واشار البنك الى انه شكل لجنة من الجهات المختصة والتي اوصت بتنفيذ ثلاث مشاريع كبداية لتطبيق البرنامج والمشاريع هي (مشروع تأهيل وبناء وتطوير معامل الأسمدة الكيمياوية في كل من بيجي وقضاء ابي الخصيب، ومشروع تأهيل وتطوير معامل الزجاج في الرمادي، ومشروع إعادة تأهيل وتشغيل معمل الاسمنت الأبيض في قضاء الفلوجة".



ولفت البنك الى ان "البرنامج باتي كخطوة مكملة للنجاح الذي حققه البنك المركزي في تحقيق الاستقرار النقدي خلال اقتصاد الحرب وانتقاله بالاقتصاد العراقي إلى مدارج اقتصاد السلام، ما جعل عملية استهداف النمو خطوة ملحة جداً".

يذكر أن برنامج التمويل الإسلامي المجمّع يعد أسرع الوسائل وأكثرها تطوراً في معالجة إشكالية التنمية الاقتصادية حيث يعمل القطاع المالي مع القطاع الحقيقي بشكل مباشر دون الحاجة الى وجود الوسيط.