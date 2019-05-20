وأضاف العبادي، أن "الوضع داخل المحافظة حرج وأبناء المحافظة هم القادرون على حمايتها"، مشيراً إلى أن "هذا الاستهداف مرفوض وعلى وكيل وزارة الداخلية مراجعة نفسه".
من جانبه، قال النائب مظفر إسماعيل إن "عشرات الشكاوى وردت الينا من قبل ضباط ومنتسبين تفيد بنقليهم إلى شرطة الوسط من قبل وكيل وزارة الداخلية".
وتابع اسماعيل، أن "هناك استهدافاً مبيتاً للبصرة من قبل وكيل وزارة الداخلية وقائد الشرطة"، داعياً "رئيس الوزراء وزير الداخلية وكالة للتدخل المباشر لإيقاف عملية نقل هولاء خارج المحافظة".
كانت هذه تفاصيل خبر نائبان بصريان يتحدثان عن 'استهداف ممنهج' للمحافظة ويدعوان عبد المهدي للتدخل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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