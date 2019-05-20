نائبان بصريان يتحدثان عن 'استهداف ممنهج' للمحافظة ويدعوان عبد المهدي للتدخل

وقال النائب أسعد العبادي في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان وحضرته الخليج 365، إن "هناك استهدافاً ممنهجاً للمحافظة في نقل ٢٠٠ منتسب من شرطة نفط البصرة إلى مديرية شرطة الوسط"، متسائلاً: "ما هي المعايير التي اعتمدها وكيل وزارة الداخلية في استخدام هذه الأساليب".وأضاف العبادي، أن "الوضع داخل المحافظة حرج وأبناء المحافظة هم القادرون على حمايتها"، مشيراً إلى أن "هذا الاستهداف مرفوض وعلى وكيل وزارة الداخلية مراجعة نفسه".

من جانبه، قال النائب مظفر إسماعيل إن "عشرات الشكاوى وردت الينا من قبل ضباط ومنتسبين تفيد بنقليهم إلى شرطة الوسط من قبل وكيل وزارة الداخلية".

وتابع اسماعيل، أن "هناك استهدافاً مبيتاً للبصرة من قبل وكيل وزارة الداخلية وقائد الشرطة"، داعياً "رئيس الوزراء وزير الداخلية وكالة للتدخل المباشر لإيقاف عملية نقل هولاء خارج المحافظة".