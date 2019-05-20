البرلمان يعقد جلسته برئاسة الحلبوسي

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مجلس النواب عقد اليوم جلسته برئاسة محمد الحلبوسي"، مبينا ان "الجلسة ستشهد النظر في الطعون المقدمة لبعض النواب".

واضاف المصدر ان "جدول اعمال الجلسة يتضمن التصويت على مشروع قانون تعديل قانون الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل والقوانين الخاصة الاخرى رقم (6) لسنة 2008".



وتابع ان "جدول الاعمال تضمن ايضا مناقشة تقرير مقترح قانون اعادة منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع الى الخدمة وطرح موضوع عام للمناقشة بخصوص الوضع البيئي في رالبصرة وتقرار اللجنة التحقيقية الخاصة بحادثة دار الاناث المشردات في الاعظمية وتقرير عن واقع المنظومة الكهربائية، اضافة الى مناقشات عامة".