الاعلام الامني تعلن اعتقال مسؤول السبايا في تنظيم 'داعش' بالموصل

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان " شرطة نينوى وبناءً على معلومات إستخبارية تمكنت من القاء القبض على أحد عناصر داعش الإرهابية الذي كان يشغل منصب ما يسمى مسؤول "السبايا" خلال سيطرة العصابات الإجرامية على مدينة الموصل".
واضافت انه "عمل بعد ذلك في اعلام داعش والنشر في وكالة أعماق التي يستخدمها داعش في بث ونشر جرائمه بحق المواطنين الأبرياء"، مشيرة الى انه "من عائلة داعشية معروفة، وتم القبض عليه في منطقة حي السماح في الجانب الأيسر لمدينة الموصل".
يذكر ان القوات الامنية تتمكن بين فترة واخرى من اعتقال وقتل عناصر وقيادات بارزة في تنظيم "داعش" خلال عمليات امنية تنفذها في نينوى وعدد من المحافظات التي كانت تحت سيطجرة التنظيم.
واضافت انه "عمل بعد ذلك في اعلام داعش والنشر في وكالة أعماق التي يستخدمها داعش في بث ونشر جرائمه بحق المواطنين الأبرياء"، مشيرة الى انه "من عائلة داعشية معروفة، وتم القبض عليه في منطقة حي السماح في الجانب الأيسر لمدينة الموصل".
يذكر ان القوات الامنية تتمكن بين فترة واخرى من اعتقال وقتل عناصر وقيادات بارزة في تنظيم "داعش" خلال عمليات امنية تنفذها في نينوى وعدد من المحافظات التي كانت تحت سيطجرة التنظيم.
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