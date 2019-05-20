الكرملين يقول إن روسيا "لا علاقة لها" بالفضيحة السياسية في النمسا

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المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أكد الكرملين الاثنين أن روسيا "لا علاقة لها" بالفضيحة السياسية في النمسا، حيث انهار الائتلاف الحاكم بعد نشر شريط فيديو فاضح أدى إلى اتهام الزعيم القومي هاينز-كريستيان شتراخه بمحاولة الحصول عام 2017 على تمويل من ثري "روسي" قريب من السلطة مقابل صفقات. وصرّح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بشأن هذا الشريط المصوّر أمام الصحافيين "إنها قصة لا علاقة لها، ولا يمكن أن يكون لها أي علاقة بنا".

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