وذكرت الرئاسة اللبنانية -في بيان اليوم الإثنين- أن الرئيس ميشال عون، كان قد تلقى دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لحضور أعمال القمة الإسلامية؛ للبحث في أوضاع الأمة الإسلامية.
وأشارت إلى أن عون تشاور في شأن دعوة الملك سلمان مع رئيس الوزراء سعد الحريري، حيث تقرر أن يترأس الحريري الوفد اللبناني إلى القمة في مكة المكرمة.
وجاء في رسالة العاهل السعودي إلى الرئيس اللبناني: "إنني على ثقة تامة بأن مشاركة فخامتكم سيكون لها بالغ الأثر في إنجاح هذه القمة، وما تسفر عنه من نتائج، متطلعا إلى الترحيب بفخامتكم في بلدكم الثاني المملكة العربية السعودية، وداعيا المولى العلي القدير أن تحقق هذه القمة آمال أمتنا الإسلامية وشعوبها، وتسهم في رفعتها وعلو شأنها".
كانت هذه تفاصيل خبر الحريري يرأس وفد لبنان في مؤتمر القمة الإسلامية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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