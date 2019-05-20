وأوضح نادي الأسير أن إدارة معتقلات الاحتلال نقلت الأسيرين عدة مرات منذ شروعهما في الإضراب؛ وخلال الأسابيع الثلاثة الماضية تركزت عمليات النقل إلى المستشفيات المدنية التابعة للاحتلال، وذلك مع استمرار تدهور أوضاعهما الصحية التي تتفاقم مع طول مدة الإضراب.
وأكد نادي الأسير أن لا حوار جدي حتى الآن بشأن قضيتهما، وأن سلطات الاحتلال تتعمد المماطلة في الاستجابة لمطلبهما، في محاولة لإنهاكهما صحيًا وكسر إرادتهما.
ولفت نادي الأسير إلى أن الأسير الحروب (32 عامًا) هو من بلدة دير سامت ومعتقل منذ شهر ديسمبر 2018، وهو أب لعشرة أطفال.
أما الأسير العويوي (35 عامًا) معتقل منذ 15 يناير 2019، وهو أب لثلاثة أطفال، وقضى سابقًا سنوات في معتقلات الاحتلال.
كانت هذه تفاصيل خبر الأسرى الفلسطينيون يواصلون إضرابهم عن الطعام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.