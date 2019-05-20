إندونيسيا تستبق نتيجة انتخابات الرئاسة بإجراءات أمنية مشددة

كثفت السلطات الإندونيسية، اليوم الإثنين، من إجراءات الأمن في البلاد، استعدادا لأية اضطرابات تتزامن مع إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية، وفقا للعين الإخبارية.

ووضعت الشرطة الإندونيسية، المزيد من الأسلاك الشائكة خارج مقر مفوضية الانتخابات، بالإضافة إلى شاحنات مدرعة ومدافع مياه.

ومن المقرر أن تعلن مفوضية الانتخابات العامة، نتائج إحصائها لأصوات الاقتراع، الذي جرى في أبريل/نيسان الماضي، بحلول بعد غد الأربعاء.

واعتقلت السلطات العشرات من الذين تشتبه في أنهم يخططون لشن هجمات لإشاعة الفوضى خلال المظاهرات.

ومن المتوقع أن تأتي النتائج الرسمية لتؤكد الإحصاءات غير الرسمية للأصوات من جهات خاصة لاستطلاع آراء الناخبين التي أعطت الصدارة للرئيس جوكو ويدودو بفارق نحو 10 نقاط مئوية على منافسه برابو سوبيانتو.

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ورغم أن مراقبين مستقلين ومحللين وصفوا عملية التصويت بأنها كانت حرة ونزيهة؛ إلا أن برابو رفض الاعتراف بهزيمته وأطلق فريق حملته الانتخابية اتهامات بوقوع "مخالفات وغش على نطاق واسع" خلال التصويت وإحصاء الأصوات.

ونشرت السلطات أفراد أمن مدججين بالأسلحة بعضهم برفقة كلاب مدربة خارج مقر مفوضية الانتخابات في وسط جاكرتا.

بالتزامن، أصدرت السفارة الأمريكية في إندونيسيا تحذيرا أمنيا تنصح فيه مواطنيها بالابتعاد عن الأماكن التي قد تشهد احتجاجات كبيرة.

كما حذرت السفارة الأسترالية أيضا من أن الاحتجاجات قد تتحول للعنف على نحو غير متوقع.

وبعد إحصاء ما يقرب من 90% من الأصوات يتقدم الآن ويدودو بنسبة 55% أما برابو فحصل على 45% من الأصوات.