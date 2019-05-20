الجامعة العربية توقع اتفاقية لمحو أمية اللاجئين السوريين

وقعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ،اليوم ،مذكرة تفاهم مع عدد من الشركاء الحكوميين ومؤسسات المجتمع المدني من أجل الإسهام في محو الأمية في المناطق التي يتواجد بها اللاجئون خاصة السوريين.

وقالت الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء ابو غزال" أن الجامعة العربية ستقوم بالأشراف على تلك البرامج خاصة وأن موضوع الأمية شهد تراجعا كبيرا في عدد من الدول العربية".

واكدت في تصريح صحفي أهمية مذكرة التفاهم لمحو أمية اللاجئين والنازحين في المناطق التي لجئوا إليها في الدول العربية..مشددة على أهمية التعاون مع الشركاء التي تم التوقيع معهم ومنهم الهيئة الكشفية العربية والهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية في مصر والمركز الإقليمي لتعليم الكبار في سرس الليان وذلك من أجل تدريب متطوعين على دروس محو الأمية.

وأعربت عن أملها في أن تسهم مذكرة التفاهم من التخفيف من تلك الظاهرة.