الرئيس الأوكراني يعلن حل البرلمان في خطاب تنصيبه

أعلن الرئيس الأوكراني الجديد فولوديمير زيلينسكي، في خطاب تنصيبه، الإثنين، حلّ البرلمان الذي يتبنى موقفا عدائيا منه، ممهدا بذلك لعقد انتخابات مبكرة دون انتظار موعدها الذي كان مقررا في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وفقا للعين الإخبارية.

وأمام نواب ووفود دولية مجتمعة في مقر البرلمان، قال الرئيس الأوكراني الجديد: "أعلن حلّ البرلمان"، رغم الشكوك في قدرته قانونيا على إطلاق هذا الإجراء الشديد التعقيد، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأكد زيلينسكي أن أولى مهامه ستكون التوصل إلى وقف لإطلاق النار في شرق أوكرانيا، لكنه أضاف أنه لا يمكن إجراء حوار مع روسيا إلا بعد عودة الأراضي الأوكرانية وأسرى الحرب، وفق رويترز.

وفي نتيجة غير مسبوقة في تاريخ أوكرانيا الحديث، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية عن تقدم المرشح بالانتخابات الرئاسية فلاديمير زيلينسكي على الرئيس الحالي بيترو بوروشينكو، بأكثر من 70% من الأصوات مقابل 25.27%، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية للبلاد، وذلك بعد فرز 90% من أصوات الناخبين الذين شاركوا في التصويت، الأحد، مشيرة إلى أن نسبة المشاركة بلغت نحو 60% من عدد الناخبين.

يذكر أن ما بين 7 و10 ملايين مواطن أوكراني لم يشاركوا في التصويت بسبب إغلاق مكاتب انتخابية على أراضي روسيا واستحالة إجراء الانتخابات على أراضٍ غير خاضعة لسيطرة كييف في منطقة دونباس.