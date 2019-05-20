مقترح برئاسة دورية لمجلس السيادة بالسودان

دفعت قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية، اليوم الإثنين، بمقترح لتجاوز أزمة الخلافات حول هيكلة مجلس السيادة، باقتراح رئاسة دورية لمجلس السيادة بين المدنيين والعسكريين.

وقال مصدر، بالوفد التفاوضي لقوى الحرية والتغيير، إن "تمترس كل طرف بمواقفه حول المجلس السيادي، هو ما قاد لفشل الطرفين في الوصول لاتفاق حتى فجر اليوم"، مشيراً إلى تمسك المجلس العسكري بالأغلبية في المجلس السيادي بجانب منصب الرئاسة، وتشبث قوى الحرية والتغيير بذات الخطوة.

وأضاف المصدر، أن كلاَ من الطرفين قدم حججه لتعضيد موقفه، مشيراً إلى أن قوى الحرية والتغيير اقترحوا التناوب في رئاسة المجلس السيادي، مع اشتراط أن تكون لهم الغلبة في عضويته.