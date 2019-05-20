القبض على "أمير كتيبة الهاونات" بداعش في الموصل

قبضت القوات الأمنية العراقية أمس الأحد، على قيادي في تنظيم داعش الإرهابي في الجانب الأيسر من مدينة الموصل (مركز نينوى).
وقالت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان أمس الأحد، إن "قوات تابعة لشرطة محافظة نينوى ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة ألقت القبض على القيادي في عصابات داعش الإرهابية الملقب (جهاد الأنصاري) والذي كان يشغل منصب ما يسمى أمير كتيبة الهاونات في قاطع سهل نينوى"، وفقاً لما ذكره موقع "باسنيوز" أمس الأحد.
وبينت الخلية، أن "عملية إلقاء القبض على المجرم جرت في الجانب الأيسر لمدينة الموصل".
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