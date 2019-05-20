مكتب الإتحاد العمالي العام يقبل إستقالة الأسمر: لضرورة إطلاق سراحه

أكد نائب رئيس الإتحاد ​العمال​ي العام ​حسن فقيه​، في بيان صدر بإسم هيئة مكتب المجلس التنفيذي في الإتحاد، أن "ما صدر عن ​بشارة الأسمر​ كلام مسيء ومستنكر ومدان بحق البطريرك الراحل ​مار نصرالله بطرس صفير​"، داعيا الى "الإعتذار من اللبنانيين عموما والمسيحيين خصصوا من الصرح البطريركي وسيده البطريرك الماروني الكاردنيال ​مار بشارة بطرس الراعي​".

وأعرب الإتحاد عن أسفه لـ"الخلط بين سلوك فردي مرفوض ومدان وبين مؤسسة وطنية ذات صفة تمثيلية لعبت دورا أساسيا في الحفاظ على وحدته أثناء الحرب وعلى وحدة الوطن وضمانة للدفاع عن مصالح جميع العمال والموظفين"، معربا عن رفضه لـ"تصوير هذه المؤسسة العريقة التي بنيت بعرق آلاف العمال بما يخالف هويتها ودورها وتاريخها".

وشدد على أن "الإتحاد منظمة نقابية ديمقراطية تخضع للنظام العام وتسير وفق أنظمتها الأساسية والداخلية ونأمل من الجميع إحترام الآليات الدستورية الداخلية للإتحاد"، معلنا عن قبوله لإستقالة الأسمر "على أن يقوم نائب الرئيس حسن فقيه بصلاحيات الرئيس".

وجزم الإتحاد "ضرورة إطلاق سراح الأسمر فورا وعودته الى ممارسة عمله الخاص بشكل طبيعي في الإهراء، خصوصا أنه لا يوجد أي مسوغ قانوني لفسخ عقد عمله"، داعيا كافة الإتحادات الأعضاء "للإلتفاف حول الإتحاد في هذا الظرف العصيب كي لا يستغل موقف شخصي مرفوض ومدان لتمرير سياسات إقتصادية مجحفة".

وأعلن أن "إجتماعات هيئة المكتب مفتوحة لإتخاذ القرارات المناسبة"، محذرا من "المساس بالحريات النقابية والشخصية بهدف تمرير سياسات في خدمة نموذج اقتصادي أدى الى إفقار اللبنانيين".