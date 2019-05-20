بري يلتقي ساترفيلد في هذه الاثناء بعين التينة

يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري في هذه الاثناء نائب مساعد وزير الخارجية الاميركية دايفيد ساترفيلد في عين التينة.
يذكر أن ساترفيلد وصل إلى بيروت ليل الثلاثاء الماضي في زيارة لم يعلن عنها سابقًا، ومن ثم انتقل إلى تل أبيب عن طريق قبرص في مهمة تمتد ليومين على الأقل لمناقشة الطروحات اللبنانية الجديدة الخاصة بآلية المفاوضات حول ترسيم الحدود البرية والبحرية اللبنانية -الإسرائيلية.
واشارت مصادر لصحيفة "الجمهورية" الى ان "الأجواء المحيطة بحركة ساترفيلد إيجابية أكثر من أي وقت مضى، فاللهجة الأميركية مغايرة للسابق، وثمة رغبة أكيدة وواضحة عكسها ساترفيلد للمسؤولين اللبنانيين بإنهاء هذا الملف في أقرب وقت ممكن، عبر اتفاق يرضي الطرفين اللبناني والإسرائيلي".
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