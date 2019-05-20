الرئيس عون توافق مع الحريري على ان يرأس الاخير وفد لبنان الى القمة الاسلامية

تلقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لحضور الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر ​القمة الاسلامية​ التي ستعقد في ​مكة المكرمة​ في 31 ايار الجاري والاول من حزيران المقبل " للبحث في اوضاع الامة الاسلامية".

وجاء في رسالة العاهل السعودي الى الرئيس عون: "انني على ثقة تامة بان مشاركة فخامتكم سيكون لها بالغ الاثر في انجاح هذه القمة، وما تسفر عنه من نتائج، متطلعا الى الترحيب بفخامتكم في بلدكم الثاني المملكة العربية السعودية، وداعيا المولى العلي القدير ان تحقق هذه القمة آمال امتنا الاسلامية وشعوبها، وتسهم في رفعتها وعلو شأنها".

وتشاور الرئيس عون في شأن دعوة الملك سلمان مع رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​ الذي سيرأس الوفد اللبناني الى القمة في مكة المكرمة.