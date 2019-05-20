ظريف: تبجحات ترامب عن إبادة إيران لن تقضي عليها

رد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن بلاده، مؤكدا أن "التبجحات عن الإبادة التي أطلقها الرئيس الأميركي لن تقضي على إيران".
ولفت ظريف في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أن "الإيرانيين بقوا واقفين لآلاف السنين بينما رحل كل المعتدين".
يذكر أن ترامب كان قد اعتبر في تصريح له أنه "إذا أرادت إيران خوض حرب فسيكون ذلك نهايتها".
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