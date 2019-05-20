بيسكوف: ينبغي على الرئيس الأوكراني حل قضية دونباس وفقا لاتفاقية مينسك

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ​​دميتري بيسكوف​​ أنه "ينبغي على الرئيس الأوكراني الجديد ​فلاديمير زيلينسكي​ حل قضية دونباس وفقا ل​اتفاقية مينسك​". يذكر أن زيلينسكي، أعلن اليوم في خطاب تنصيبه حلّ البرلمان، مشددا على أن مهمته الأساسية هي التوصل إلى وقف ل​إطلاق النار​ في دونباس في شرق أوكرانيا.

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