الدفاع الروسية: إرهابيو النضرة حاولوا شن هجوم على قاعدة حميميم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن "مسلحي "جبهة النصرة" أطلقوا 6 قذائف من منطقة خفض التصعيد في إدلب يوم 19 أيار نحو قاعدة حميميم"، مؤكدة أن "الدفاعات الجوية الروسية تصدت لها جميعاً دون وقوع أضرار".
وفتت الوزارة في بيان الى أنه "على الرغم من وقف النار الكامل من قبل الجيش السوري، إلا أن إرهابيي "جبهة النصرة" في منطقة خفض التصعيد بإدلب يستمرون في إطلاق القذائف والاستفزاز"، مشيرة الى أنه "في مساء يوم 19 أيار2019 حاول إرهابيو جبهة النصرة شن هجوم على قاعدة حميميم الروسية بواسطة راجمات الصواريخ".
وتابع البيان أنه "في الساعة الثامنة من مساء أمس الأحد أطلق إرهابيو إدلب 6 قذائف، لكن الدفاعات الجوية الروسية في القاعدة تمكنت من صدها جميعاً"، مؤكداً عدم وقوع أضرار.
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