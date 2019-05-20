وزيرا دفاع تركيا وروسيا يبحثان تدابير تهدئة التصعيد بإدلب

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​ أن وزير الدفاع التركي ​خلوصي أكار​، بحث مع نظيره الروسي ​سيرغي شويغو​ هاتفياً، مستجدات الأوضاع في إدلب السورية والتدابير الواجب اتخاذها لتهدئة التصعيد الحاصل هناك، مشيرة الى أن الوزيرين بحثا مواضيع أمنية إقليمية، وعلى رأسها آخر المستجدات في منطقة إدلب، وسبل تهدئة التوتر في المنطقة، في إطار تفاهم سوتشي.

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