أكد وزير الدفاع ​الياس بو صعب​ في تصريح له أن "تطبيق التدبير رقم ٣ يصدر بمرسوم عن وزير الدفاع ولا زال ​النقاش​ مستمرا في هذا الموضوع ولكنه لن يطرح في جلسة ​مجلس الوزراء​ اليوم اليوم".

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كانت هذه تفاصيل خبر بو صعب: التدبير رقم ٣ يصدر بمرسوم عن وزير الدفاع ولن يطرح الموضوع بجلسة اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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