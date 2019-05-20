النشرة: اتحاد بلديات ساحل الزهراني رفع مياه الصرف الصحي عن مشروع ري الليطاني

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​النبطية​ أنه بالتعاون مع مصلحة ري الليطاني وبلدية ​الصرفند​ عمل الفريق الفني في اتحاد بلديات ساحل الزهراني على رفع مياه ​الصرف الصحي​ عن مشروع ري الليطاني وتحويلها الى خط الصرف الصحي الرئيسي عند جسر الحايك بفتح ثغرة عند نهاية مجرى الساقية.

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