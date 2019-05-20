قوى الأمن: توقيف مروج ومتعاطين وضبط كمية من المخدرات بحوزتهم

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة أنه "في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها ​شعبة المعلومات​ لملاحقة تجار ومروجي ​المخدرات​ وتوقيفهم على جميع الأراضي اللبنانية، ومن خلال إجراءاتها الاستعلامية وتقصي المعلومات، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكنت الشعبة المذكورة من تحديد هوية أحد المروجين في منطقة ​برج حمود​، ويدعى:

_ غ. ز.(مواليد عام ۱۹۹۸، لبناني) مطلوب بموجب ملاحقتين عدليتين بجرم تجارة وترويج المخدرات.

كذلك تم تحديد هوية عدد من زبائنه المتعاطين، وهم:

_ ق. ب. (مواليد عام ۱۹۸۰، لبناني)

_م. ع.(مواليد عام ۱۹۸۷، لبناني)

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_م. ج. (مواليد عام ۱۹۹۰، لبناني) مطلوب بموجب ملاحقة قضائية بجرم فرار من ​الجيش​

_ع. ع.(مواليد عام ۱۹۹۲، لبناني)

وبتاريخي 13 و 14/5/2019 . تم توقيفهم في مناطق: برج حمود و​النبعة​ و​سن الفيل​، وضبط بحوزة المروج (غ ، ز) ظرفين من مادة السالفيا و دراجته الآليةالتي يستخدمها في عمليات الترويج، إضافةً إلى ضبط مبلغ /1120/ دولاراً أميركياً وهاتف خلوي.كما ضُبط في داخل منزله: مبلغ أربعة ملايين وسبعمائة الف ل. ل. و/42/ ظرفاً تحتوي على مادةالسيلفيا و/11/ ظرفاً بداخلها مادةالكوكايين و/3/ هواتف خلوية.

بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نُسب إليهم، وأجري المقتضى القانوني بحقهم وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة ​القضاء​".