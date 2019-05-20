قوى الأمن: توقيف مروج ومتعاطين وضبط كمية من المخدرات بحوزتهم

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة أنه "في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات لملاحقة تجار ومروجي المخدرات وتوقيفهم على جميع الأراضي اللبنانية، ومن خلال إجراءاتها الاستعلامية وتقصي المعلومات، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكنت الشعبة المذكورة من تحديد هوية أحد المروجين في منطقة برج حمود، ويدعى:
_ غ. ز.(مواليد عام ۱۹۹۸، لبناني) مطلوب بموجب ملاحقتين عدليتين بجرم تجارة وترويج المخدرات.
كذلك تم تحديد هوية عدد من زبائنه المتعاطين، وهم:
_ ق. ب. (مواليد عام ۱۹۸۰، لبناني)
_م. ع.(مواليد عام ۱۹۸۷، لبناني)
_م. ج. (مواليد عام ۱۹۹۰، لبناني) مطلوب بموجب ملاحقة قضائية بجرم فرار من الجيش
_ع. ع.(مواليد عام ۱۹۹۲، لبناني)
وبتاريخي 13 و 14/5/2019 . تم توقيفهم في مناطق: برج حمود والنبعة وسن الفيل، وضبط بحوزة المروج (غ ، ز) ظرفين من مادة السالفيا و دراجته الآليةالتي يستخدمها في عمليات الترويج، إضافةً إلى ضبط مبلغ /1120/ دولاراً أميركياً وهاتف خلوي.كما ضُبط في داخل منزله: مبلغ أربعة ملايين وسبعمائة الف ل. ل. و/42/ ظرفاً تحتوي على مادةالسيلفيا و/11/ ظرفاً بداخلها مادةالكوكايين و/3/ هواتف خلوية.
بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نُسب إليهم، وأجري المقتضى القانوني بحقهم وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء".
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