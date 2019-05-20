لجنة الدفاع تابعت درس اقتراح القانون المتعلق بتعديل بعض المواد بقانون البلديات

تابعت ​لجنة الدفاع​ درس اقتراح القانون المتعلق بتعديل بعض المواد في ​قانون البلديات​ المقدم من النائب ​فريد البستاني​. وخلال المناقشة تبين ان هناك اقتراحات اخرى من ضمنها للنائب ​سامي الجميل​ فتقرر ضمها الى طاولة البحث على ان تعقد اللجنة اجتماعها المقبل لدرس الاقتراحين مع بعضهما البعض.

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