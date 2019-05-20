النشرة: المساعدون القضائيون في النبطية إلتزموا بالإضراب

أفاد مراسل "​النشرة​" فسي ​النبطية​ أنه استجابة للدعوة الرامية للاعتكاف المفتوح للمساعدين القضائيين، لبى ​المساعدون القضائيون​ في النبطية الدعوة وألتزموا مكاتبهم معتذرين عن عدم قبول المراجعات باستثناء ما يتعلق منها بالموقوفين والمهل.

وفي هذا السياق اشار رئيس دائرة تنفيذ النبطية ​حسن أيوب​ باسم المعتكفين الى أن "الاعتكاف يأتي كردة فعل على ما يتم مناقشته وما يحكى عن المساس بمكتسبات هذه الفئة وعن الاقتطاع من رواتبهم والتقديمات.

وقال متوجها الى المعنيين باعداد ​الموازنة​ "ما هكذا تورد الابل، فالتصويب على الموظفين الذين هم بالكاد يعيشون الكفاف، لا يغني الموازنة ولا يسمنها، بل المطلوب عدم غض النظر عن المداخيل الخيالية للفئات المحظوظة والعمل على وقف الهدر والمزاريب التي اقر واعترف بوجودها الجميع"، معلنا أن "الاعتكاف مستمر وسيتابع بحسب التطورات حيث يبنى على الشيء مقتضاه".