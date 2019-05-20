النشرة: اللجنة الفرعية تتابع مناقشة اقتراح مشروع قانون المياه

أفادت مراسلة ​النشرة​ في ​مجلس النواب​ عن متابعة اللجنة الفرعية المنبثقة عن ​اللجان المشتركة​ في مجلس النواب، مناقشة اقتراح مشروع قانون ​المياه​ وأقرت الفصل المتعلق بالتدابير والعقوبات، وكذلك المتابعة القانونية لمشروع المياه واحكامه النهائية، على ان تقوم الاثنين المقبل باعادة قراءة مواد القانون والبت ببعض المواد ​المعلقة​ به، تمهيدا لرفع الاقتراح الى اللجان المشتركة.

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