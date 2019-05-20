لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​ابراهيم الموسوي​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي "الى أننا قمنا في ​لجنة الشؤون الخارجية​ في البرلمان بتفقد اعمال توسعة ​المطار​ لجهة زيادات المساحات وكونتوارات الدخول لتسهيل حركة المسافرين والقادمين، نستطيع طمأنة الجميع ان الأمور تجري على ما يرام بما يضمن راحة المسافرين وسرعة إنجاز أمورهم"، موجها التحية الى "جهود وزير الأشغال و​الأمن العام اللبناني​".

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كانت هذه تفاصيل خبر الموسوي: تحية لجهود وزير الاشغال والامن العام في اعمال توسعة المطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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