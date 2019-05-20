كركي إدعى على مندوبين ومستخدمين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

أعلنت مديرية العلاقات العامة في ​الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي​، في بيان أنه في إطار متابعته لعملية الإختلاس التي حصلت في مركز ضمان ​الأشرفية​،

وعطفاً على الدعوى العامة والإجراءات التي قامت بها ​النيابة العامة المالية​ بهذا الخصوص، تقدم المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور ​محمد كركي​ بتاريخ 15/ 5/ 2019، بإدعاء شخصي أمام قاضي التحقيق الأول في ​بيروت​ في حق 4 مستخدمين في الصندوق: غ م أ أ، ل ي ب، م ج ط، و ك أ أ. ومندوبتين لمؤسستين تتعاملان مع الصندوق : م. ط. ح ود. ي. ط لإقدامهم على إختلاس أموال الصندوق بالتزوير واستعمال المزور عبر تقديم فواتير وهمية، وعلى قبول الرشوة، طالباإجراء المقتضى اللازم من تحقيق وتوقيف، وصولا إلى إنزال العقوبة اللازمة بكل فاعل أو شريك أومتدخل ومحرض في هذه الجرائم والى إعادة الأموال المختلسة، وإلى الحكم بالعطل والضرر.

وكذلك أصدر المدير العام القرار رقم 358 تاريخ 14/ 5/ 2019 القاضي بتوقيف المستخدمين عن العمل اعتبارا من 3/5/2019. وفي هذا السياق، يحذر المدير العام الدكتور محمد كركي كل من تسول له نفسه الإستفادة من دون وجه حق من تقديمات الصندوق عن طريق التزوير واستعمال المزور وقبول رشوة بقصد الإفادة وذلك تحت طائلة إتخاذ العقوبات اللازمة المنصوص عليها في نظام المستخدمين وبالإحالة إلى ​المجلس التأديبي​ الخاص والملاحقة القانونية والإدعاء أمام ​القضاء​ المختص عند الإقتضاء.