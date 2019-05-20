أسود زار رئيس الرابطة المارونية واتفاق على التنسيق الدائم

استقبل رئيس ​الرابطة المارونية​ ​نعمة الله ابي نصر​ بحضور أعضاء المجلس التنفيذي، في إطار اللقاءات التي يعقدها رئيس الرابطة المارونية مع النواب ​الموارنة​ خصوصاً، والمسيحيين عموماً، النائب ​زياد أسود​ حيث عرضا الوضع العام من مختلف جوانبه وسبل التنسيق بين الرابطة المارونية والنواب حول موضوعات أساسية واقتراحات القوانين التي يُتّفق على تقديمها الى ​المجلس النيابي​.

و تركز البحث بين أبي نصر والنائب أسود حول عدة عناوين: في موضوع ​النزوح السوري​ الى ​لبنان​ ومتابعة هذا الملف والسعي الى حلّه لاتخاذ القرارات الكفيلة بعودتهم الى بلدهم خصوصاً بعدما أصبح الوضع الأمني في ​سوريا​ يسمح بالعودة. بالاضافة الى الحفاظ على التوازن الوطني على المستويين السياسي والإداري في الدولة إنطلاقاً من الإعتبارات الميثاقية التي كرّسها ​الدستور​ ومبدأ ​المناصفة​ في وظائف الدولة وإداراتها.

وناقش أسود مع اعضاء الرابطة ، مسألة العمل على تثبيت حقوق المنتشرين السياسية والإجتماعية في ممارسة حق الاقتراع والترشح والتمثيل في المجلس النيابي كما استعادة جنسية آبائهم وأجدادهم ووجوب تنفيذ طلبات اختيار الجنسية إنفاذاً للقوانين المرعية الإجراء. كما تمّ الاتفاق على متابعة عملية إبطال الجنسية لمن لا يستحقها تنفيذاً لقرار ​مجلس شورى الدولة​.