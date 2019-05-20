نقابات العمال والمستخدمين حذرت من التمادي بالهجوم على الحريات النقابية

حذر الاتحاد الوطني ل​نقابات العمال والمستخدمين​ السلطة "من التمادي في الهجوم على الحريات النقابية"، مطالبا بـ"الكف عن ذلك وللاسراع باقرار الاتفاقية الدولية 87 الخاصة بالحريات النقابية وتشكيل النقابات بدلا من تهديد وزير العمل بالمادة 105 من ​قانون العمل​ لحل النقابات والاتحادات".

واشار الاتحاد الى ان "مسار الهجوم على الحريات النقابية بدأ من أطياف السلطة وأحزابها السياسية على مختلف انتماءاتها الطائفية والمذهبية على ​الاتحاد العمالي العام​ ومصادرة قراره الحر، الذي للأسف ارتضى البعض أن يكون لهذا منفذا للتوجه الذي أوصلنا إليه من ضعف الحركة النقابية وان الشكاوى على أعضاء مجالس النقابات وعلى العمال في الكثير من المؤسسات العامة والخاصة هي لضرب الحركة النقابية ودورها في الدفاع عن حقوق العمال".