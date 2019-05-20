داوود: للعمل من أجل إنقاذ الوطن والنهوض به

أكد وزير الثقافة ​محمد داوود​ أن "قدرنا هو الصمود وحمل شعلة الدفاع عن البلاد حدودا وعاصمة ووجودا كي نستحق ​لبنان​ ببحره وبره نستعيده درة الشرقين". وفي كلمة له خلال افتتاح سمبوزيوم رسم ضمن فاعليات الموسم السياحي في صور اشار داوود الى اننا "ننتقل من شؤون صور الى شجون الوطن، لنترجم بين ​الحكومة​ و​مجلس النواب​ دعوة رئيس المجلس ​نبيه بري​ للجميع أن تعالوا نربح البلد، و​سفينة​ صور الليلة تأخذنا إلى سفينة الوطن وكلنا شركاء في تصويب وجهتها إلى بر الأمان"، داعيا الجميع الى "التشارك وشبك الأيدي بعيدا عن منطق المزايدة والعمل من أجل إنقاذ الوطن والنهوض به".

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